Tottenham : la méthode surprenante de Roberto De Zerbi pour éviter la relégation

Arrivé dans un contexte extrêmement tendu à Tottenham, Roberto De Zerbi tente par tous les moyens de relancer un groupe en perte totale de confiance. Selon The Sun, l’entraîneur italien a opté pour une méthode originale afin de remobiliser ses joueurs, actuellement englués dans la lutte pour le maintien. Incapables de gagner le moindre match de Premier League en 2026, les Spurs jouent leur survie dans l’élite, et leur coach cherche à recréer un déclic mental à l’approche des dernières journées.

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Pour y parvenir, De Zerbi n’hésite pas à utiliser des leviers psychologiques variés, allant jusqu’à montrer à ses joueurs des compilations de leurs meilleurs moments… sur YouTube. « Nous devons rester positifs, et pour cela, il faut se rappeler ce que nous savons faire de mieux », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « les mots ne suffisent pas toujours. Parfois, j’envoie des vidéos, parfois, je parle, parfois, c’est autre chose. » L’Italien insiste notamment sur l’importance de raviver les souvenirs de réussite individuelle, citant l’exemple de Randal Kolo Muani, repositionné à droite après avoir brillé à ce poste à l’Eintracht Francfort. Une approche atypique, mais assumée, alors que Tottenham n’a plus que quelques matchs pour éviter une relégation qui se rapproche dangereusement.