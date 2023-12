Le président de la métropole lilloise répond à Olivier Létang

Les rapports se tendent entre la métropole lilloise et le club de football local. Olivier Létang a confirmé que le LOSC ne payait plus le loyer du stade Pierre-Mauroy (6,5 M€ par an), propriété de la collectivité en signe de protestation à la pelouse qu’il considère comme «catastrophique. Son état n’est pas en adéquation avec le fait de jouer en haut niveau.» Les critiques du président des Dogues ne passent pas auprès de Damien Castelain dans La Voix du Nord.

Le président de la métropole estime surtout en sous-main que Létang souhaite renégocier le loyer du stade, ce qui n’est pas envisageable pour lui. «M. Létang le sait, il n’y aura jamais de renégociation du loyer du LOSC, qui a été fixé en 2009 dans le contrat de partenariat public-privé de construction et d’exploitation du stade. Ça ne bougera pas. (…) Je n’ai pas vocation à être le pompier de service. Le contribuable non plus. Le LOSC s’était engagé sur un échéancier, il ne l’a pas respecté.» Ambiance…