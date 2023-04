PSG : le Barça ouvre encore la porte à Messi

Le Barça présentait son plan de financement de l’Espai Barça - son nouveau complexe sportif incluant notamment un Camp Nou complètement rénové - ce jeudi. Et forcément, les dirigeants du club catalan ont été interrogés sur un possible retour de Lionel Messi. Eduard Romeu, le vice-président du leader de la Liga, a répondu aux questions des journalistes, laissant entendre qu’un effort pouvait être fait.

« C’est un symbole de l’institution, mais les chiffres sont au-dessus de quelconque personne. Quel que soit le joueur. Nous, on veut faire plaisir aux coachs, et si c’est nécessaire et qu’on peut faire un effort… Mais pour l’instant il n’y a rien », a confié le dirigeant barcelonais. Le message est passé.

