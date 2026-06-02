Newcastle annonce 4 départs

Comme à l’accoutumée, les écuries de Premier League dévoilent les noms des joueurs qui s’en iront en fin de saison. Ce mardi, c’est Newcastle qui a fait un point sur le sujet. Après Kieran Trippier et Emil Krafth, 4 autres joueurs vont quitter les Magpies. La nouvelle a été confirmée par le biais d’un communiqué de presse officiel.

La suite après cette publicité

«Parmi les gardiens de but qui quittent l’équipe, on compte notamment John Ruddy et Max Thompson, tandis que leur coéquipier Mark Gillespie restera dans l’effectif pour une année supplémentaire (…) Le latéral Matt Targett quitte également le club, après avoir terminé un prêt d’une saison à Middlesbrough, pensionnaire de Championship. Targett, l’une des premières recrues d’Eddie Howe, a disputé 47 matches avec les Magpies depuis son arrivée en provenance d’Aston Villa en janvier 2022. Par ailleurs, le gardien Aaron Ramsdale retournera à Southampton, son club d’origine, à l’issue de son prêt d’une saison. Ramsdale a disputé 23 matches toutes compétitions confondues avec les Magpies cette saison. Tous les joueurs quittent le club avec les remerciements et les meilleurs vœux pour l’avenir de la part de tous les membres de Newcastle United.»