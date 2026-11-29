Manchester City ne décolère pas après le match nul polémique sur la pelouse d’Arsenal (2-2), ce dimanche en Premier League. Entre le coup reçu par Gianluigi Donnarumma sur le second but des Gunners et, surtout, la main de Viktor Gyökeres en toute fin de partie, les Cityzens ont de quoi se sentir lésés. Face à toutes ces décisions controversées, Manchester City vient de publier un communiqué sur son site officiel, affirmant qu’elle s’adressera à la Pro Ref, l’organisation de l’arbitrage professionnel dans le football anglais, d’ici les prochaines 24 heures pour demander des comptes.

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« Manchester City est très déçu par plusieurs décisions prises par les arbitres lors du match d’aujourd’hui contre Arsenal. Le club adressera lundi un courrier officiel à Pro Ref afin de demander des explications complètes sur les décisions clés de la rencontre, tant en ce qui concerne les processus décisionnels sur le terrain que l’utilisation du VAR. Nous attendons une réponse détaillée et nous continuerons à représenter et à défendre les intérêts du club, de nos joueurs et de nos supporters », ont expliqué les pensionnaires de l’Etihad Staidum.