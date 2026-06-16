Dino Toppmöller est le nouvel entraîneur du RC Lens !

Pour sa première saison complète en tant qu’entraîneur principal, Pierre Sage a fait sensation. Avec 2,20 points de moyenne par match, Sage a profité de l’efficacité XXL des Sang et Or pour décrocher une très belle place de vice-champion de France. Pour couronner le tout, le technicien de 47 ans a offert la première Coupe de France de l’histoire du RCL aux supporters artésiens face à Nice. Mais après seulement une saison, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a décidé de quitter Lens pour découvrir la Premier League, avec Crystal Palace.

La suite après cette publicité

Et depuis, le RC Lens lui cherchait un remplaçant. Les pistes menant à Patrick Videira (qui a finalement prolongé au Mans) et Olivier Pantaloni (en fin de contrat à Lorient) n’ont finalement pas abouti et comme nous vous l’avons annoncé, un nouveau nom a été préféré par la direction artésienne : celui de Dino Toppmöller. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l’Eintracht Francfort en janvier dernier, le technicien allemand de 45 ans a décidé de rejoindre Lens.

Dino Toppmöller a préféré le projet lensois

«Le Racing Club de Lens a le plaisir d’annoncer la nomination de Dino Toppmöller au poste d’entraîneur de l’équipe première. Réputé outre-Rhin pour son intelligence tactique et ses qualités humaines, le fin tacticien allemand arrive au Racing avec son expérience des compétitions européennes. Francophile, cet adepte du 3-4-3 s’engage dans l’Artois jusqu’en 2028», annonce le communiqué des Sang et Or.

La suite après cette publicité

Connexion établie : Nouveau chapitre lancé 🛜#Toppmöller2028 pic.twitter.com/4tIjNAzjm1 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 16, 2026

Il s’agit d’un gros coup réalisé par la direction artésienne. Le profil moderne et tactique de Dino Toppmöller a été étudié par l’AC Milan et Crystal Palace. Des écuries d’Arabie Saoudite, prêtes à sortir le chéquier, ont également tenté de le séduire. Mais l’Allemand a privilégié l’excitation d’un projet sportif sublimé par une participation à la prochaine Ligue des Champions. Un défi pour l’entraîneur passé par le RB Leipzig et le Bayern Munich, en tant qu’adjoint de Julian Nagelsmann, qui va devoir maintenir le RC Lens en haut du panier de Ligue 1.