Bénie Traoré rejoint le FC Nantes

Le FC Nantes s’offre déjà un deuxième renfort offensif pour la seconde partie de la saison. En effet, après Tino Kadewere, les Canaris viennent d’officialiser l’arrivée en prêt avec option d’achat de l’attaquant ivoirien Bénie Traoré (21 ans) en provenance de Sheffield United (9 matches TCC dont 3 en tant que titulaire, 0 but). «Un nouveau défi pour celui qui s’apprête à découvrir la Ligue 1 Uber Eats et les bords de l’Erdre. Le néo-international ivoirien U23 (mars 2023) aux côtés d’un certain Junior Diaz, portera le numéro 77», peut-on lire dans le communiqué du FCN.

«Je suis très fier d’être Nantais ! C’est un club que je connais depuis petit. Je suis vraiment content d’être ici. Porter ce maillot et découvrir la Ligue 1, c’est un challenge pour moi. Je suis impatient de commencer sous mes nouvelles couleurs et de montrer mes qualités pour aider l’équipe. La Beaujoire ? J’ai vu à la télé et j’ai hâte !», a déclaré le buteur formé à l’ASEC Mimosas au média officiel du club ligurien. Un début de mercato hivernal déjà animé dans le sens des arrivées pour l’équipe de Jocelyn Gourvennec, à quatre points de la zone rouge après 17 journées disputées.