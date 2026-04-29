Le Real Madrid va recruter 3 défenseurs

Alors que le Real Madrid est sur le point de faire une saison blanche et que le vestiaire est en guerre interne, l’équipe d’Alvaro Arbeloa est en plein chantier. Dans ce contexte, les Merengues n’ont d’ailleurs pas vraiment renforcé leur défense cette saison et c’est certainement dû à un recrutement mal réalisé. Dean Huijsen est notamment resté dans le doute une bonne partie de la saison sous les ordres de son coach espagnol. Désormais, l’objectif est simple pour le secteur défensif de la capitale : il faut apporter de la quantité et de la qualité.

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D’après Josep Pedrerol, le célèbre journaliste d’El Chiringuito, la direction espagnole voudrait donc recruter trois défenseurs cet été. Des renforts de taille qui pourraient combler des joueurs régulièrement blessés et en manque de rythme. Dans le même temps, le journaliste a indiqué les deux noms qui pourraient faire l’unanimité à la tête du club de Liga (2e) la saison prochaine, et un ancien de la Casa Blanca figure parmi eux. « Jurgen Klopp et José Mourinho sont les candidats finalistes pour entraîner le Real Madrid. Deschamps fait aussi partie des options, mais le club n’a contacté aucun d’eux. »