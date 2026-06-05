Fenerbahçe : un candidat à la présidence annonce Kylian Mbappé en recrue

La course à la présidence du Real Madrid a visiblement donné des idées à d’autres clubs. Depuis plusieurs jours, Florentino Perez et Enrique Riquelme multiplient les sorties médiatiques pour tenter de convaincre les socios de voter pour eux. Et quoi de mieux que d’annoncer des recrues XXL pour convaincre les supporters. Dans ce sens, Riquelme avait annoncé que Haaland et Rodri allaient débarquer s’il était nommé président, et que Florentino Perez a lâché ce jeudi soir qu’il allait faire une offre de 150 millions pour une star en cas de réélection.

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Eh bien, du côté de Fenerbahçe, c’est aussi le cas. Comme révélé par le média Saracoglu Sports, en pleine période électorale, le candidat Aziz Yıldırım a tout simplement annoncé qu’il allait recruter Kylian Mbappé en cas de victoire aux élections. De quoi enflammer les supporters turcs, même s’il paraît difficile de croire que cette annonce n’est pas qu’une simple manière de récupérer des voix…