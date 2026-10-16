Barça : réunion imminente entre Deco et Dani Olmo

Dani Olmo ne souhaite pas quitter le FC Barcelone malgré l’intérêt du Bayern Munich. Selon Sport, Deco et Juanma López, l’agent du joueur, se sont réunis à Barcelone afin d’évoquer sa situation et de clarifier les intentions de chacun. Si le club bavarois suit attentivement l’international espagnol, aucune offre officielle n’a été formulée et aucune négociation n’est en cours.

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Après avoir longtemps attendu l’occasion de retrouver son club formateur, Dani Olmo entend poursuivre son aventure en Catalogne et se battre pour une place de titulaire dans l’équipe d’Hansi Flick. Malgré un temps de jeu inférieur à ses attentes en ce début de saison, le milieu offensif conserve la confiance de sa direction, qui estime qu’il aura l’occasion de gagner en importance au fil des prochaines semaines.