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Premier League

Rayan Cherki se moque du style de Jérémy Doku

Par Max Franco Sanchez
Rayan Cherki avec Manchester City @Maxppp

Alors que les arrivées au rassemblement en sélection sont devenues un véritable défilé de mode, Jérémy Doku a tenté d’innover pour son arrivée au stage de la Belgique. L’ailier de Manchester City a notamment misé sur un béret qui a visiblement beaucoup amusé Rayan Cherki.

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« T’as pris le béret au coach ? », a ainsi écrit l’international tricolore sous la publication de son coéquipier en club. Une petite vanne en référence aux bérets régulièrement portés par Pep Guardiola. Qui aime bien châtie bien !

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