Chelsea dévoile les coulisses surprenantes du départ d’Enzo Maresca

Ce lundi, Manchester City a officialisé l’arrivée d’Enzo Maresca sur son banc. Quelques minutes après, Chelsea a également publié un communiqué pour détailler les coulisses du départ de son désormais ex-entraîneur. «À l’automne dernier, le club a été informé par notre ancien entraîneur principal qu’il pourrait y avoir une opportunité pour lui de succéder à Pep Guardiola à la fin de la saison. Il nous est apparu clairement que c’était son fort désir de succéder à Guardiola et qu’il était pleinement engagé à saisir cette opportunité, malgré le fait qu’il était sous contrat de longue durée qu’il n’avait pas le droit de résilier. En décembre 2025, notre entraîneur principal a démissionné de manière inattendue et abrupte de son poste. Évidemment, nous avons été déçus car nous pensions que sa tête et son cœur étaient concentrés sur un autre club et une nouvelle opportunité, alors qu’il venait tout juste d’arriver à Chelsea l’année précédente», regrette dans un premier temps le club londonien.

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Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 29, 2026

Avant d’ajouter : «aucun club ne veut changer d’entraîneur principal en cours de saison. Cependant, à la lumière de sa décision de ne pas continuer à remplir ses responsabilités jusqu’à la fin de la saison, le club n’a eu d’autre choix que de protéger nos joueurs, nos supporters et le Badge, et d’accepter sa démission. Dans ces circonstances et compte tenu du respect mutuel entre les clubs, un accord confidentiel a été conclu avec Manchester City, incluant le paiement d’une indemnisation. Un accord confidentiel a également été conclu avec l’ancien entraîneur principal, en vertu duquel il verra une indemnisation. En regardant vers la saison prochaine, en Xabi Alonso, nous avons un entraîneur au sens du football exceptionnel et à la plus grande intégrité. Il possède toutes les qualités nécessaires pour offrir le succès que les supporters du Club méritent et attendent». De son côté, Enzo Maresca va, lui, avoir la lourde tâche de reprendre une équipe habituée aux succès ces dernières années.