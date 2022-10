Manchester United : le patron Casemiro met enfin tout le monde d'accord

La suite après cette publicité

C'est qui le patron ? Depuis plusieurs saisons, Manchester United se cherche un nouveau leader. Capitaine de l'équipe, Harry Maguire ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire mancunien. Même chose pour Cristiano Ronaldo, qui est un leader offensif, mais qui a dû gérer plusieurs soucis avec Erik ten Hag et ses dirigeants ces derniers mois. D'autres, à l'image de Marcus Rashford ou David De Gea sont considérés comme des cadres sans pour autant être de vrais patrons. Avec Casemiro, les pensionnaires d'Old Trafford l'ont peut-être enfin trouvé.

Casemiro enchaîne les titularisations

Arrivé cet été en Angleterre après plusieurs années de bons et loyaux services au Real Madrid, le Brésilien, qui a coûté 70 millions d'euros (bonus inclus), n'a pas vécu des débuts évidents. En effet, il a passé un bon moment sur le banc puisque Ten Hag ne souhaitait pas changer son équipe qui enchaînait les bons résultats. Le coach néerlandais a ainsi fait confiance à Scott McTominay, aligné aux côtés de Christian Eriksen et Bruno Fernandes dans l'entrejeu. Casemiro, lui, a donc été remplaçant à 5 reprises en 6 matches toutes compétitions confondues.

Il n'avait été titularisé que face à la Real Sociedad en Ligue Europa. Sinon, c'est sur le banc qu'il vivait les rencontres de Man U avec à ses côtés CR7. Mais tout a basculé le 2 octobre dernier lors du derby face à Manchester City. Remplaçant au coup d'envoi, l'international auriverde a vu son équipe se faire humilier. Malgré son entrée en jeu, il n'a pas pu éviter la défaite (6-3). Depuis cette rencontre, Erik ten Hag a décidé de le titulariser à tous les matches, soit 8 parties toutes compétitions confondues. Il a ainsi passé 668 minutes sur le pré, contre 221 minutes avant qu'il devienne titulaire indiscutable.

Les consultants anglais sont sous le charme

Au total, il a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues (9 titularisations). Le Brésilien monte en puissance, lui qui a inscrit un but (face à Chelsea) et qui a délivré une assist. Hier face à West Ham, Casemiro était donc de la partie. Pour le Manchester Evening News qui lui a accordé la note de 6, il aurait pu faire encore mieux : «il a commencé son huitième match consécutif et il n'a pas été aussi influent que les semaines précédentes en Premier League». Un avis qui est totalement différent de celui des consultants de la télévision britannique.

Jamie Redknapp, qui officie pour Sky Sports, a fait l'éloge du milieu de terrain. Il a indiqué qu'il avait apporté de l'autorité et de la qualité à Man Utd, une équipe au sein de laquelle il a joué un rôle de premier plan lors de la victoire face aux Hammers. Il a ajouté ensuite : «je pense qu'il a été excellent aujourd'hui. Tout ce qu'il fait, il le fait paraître si simple. Il a joué pour le Real Madrid pendant si longtemps qu'il connaît le jeu à fond». Présent à ses côtés, Gary Neville s'est également montré emballé.

Ten Hag est conquis

«Vous pouvez voir d'autres équipes le regarder en se disant : " wow c'est Casemiro là-bas". Pendant longtemps, j'ai regardé le milieu de terrain de Manchester United et j'ai pensé qu'il était tellement décousu qu'il n'y aurait personne qui puisse faire ce travail pour se saisir du ballon et faire la bonne passe (...) Il aide les joueurs à s'améliorer. Aucun entre Eriksen, Casemiro, Fernandes n'est rapide ou ce que vous appelleriez de vrais milieux de terrain défensifs, mais vous pensez à ce milieu de terrain dans lequel il a joué à Madrid avec Kroos et Modric. Ensuite, regardez-le aux côtés d'Eriksen et Fernandes, Kroos et Modric sont de bien meilleurs joueurs, mais il y a des similitudes avec ce que nous voyons ici dans le style.»

Erik ten Hag est également conquis. «Pour moi, il est brillant. Vous pouvez voir pourquoi il a gagné cinq fois la Ligue des champions et pourquoi il évolue depuis aussi longtemps au sommet du football mondial. On le voit à chaque match et à chaque entraînement. Il ne fera que s'améliorer». Des éloges qui ont dû faire plaisir au principal intéressé qui prend ses marques petit à petit et prend d'ailleurs des cours pour apprendre la langue et pouvoir mieux échanger avec ses coéquipiers et son coach. «Le club a été d'une grande aide, c'est vraiment un lieu amical et ils nous ont très bien intégré», a récemment confié le joueur au site de MU. Un joueur qui a visiblement tout pour devenir le nouveau boss des Red Devils.