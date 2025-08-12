OM : Pablo Longoria est très optimiste pour l’arrivée de Ligue 1+

Dans un long post de trois pages publié sur son compte Linkedin, Pablo Longoria n’a pas hésité à encenser Ligue 1+, la nouvelle plateforme qui diffusera le championnat. : «le succès de Ligue 1+ ne se jouera pas seulement sur le terrain technique ou commercial. Il dépendra de notre capacité collective à agir en unité, offrir un produit accessible, innovant et cohérent, garder le supporter au centre. L’indépendance du football, c’est la capacité de décider pour le sport et par le sport, avec pour seule boussole l’intérêt général de la compétition, des clubs et des supporters. Dans d’autres pays, cette indépendance est un principe intangible. Elle protège le jeu, garantit que les choix stratégiques servent directement au développement sportif et économique, et préserve la crédibilité des institutions. En France, nous devons avoir la même exigence. Le football ne doit pas devenir un véhicule au service d’objectifs extérieurs qui l’éloignent de sa mission première. Quand on s’écarte de cette essence, on fragilise la confiance, on dilue l’identité de notre sport et on compromet sa capacité à se projeter dans la durée».

La suite après cette publicité

Il a également poursuivi : «Préserver cette indépendance ne signifie pas refuser le dialogue. Cela signifie mettre en place une gouvernance claire, transparente et partagée, où les décisions clés (économiques, sportives ou institutionnelles) sont prises sur la base de critères objectifs, compris de tous et alignés avec le long terme. Un cadre solide et indépendant est un gage de confiance pour les clubs, les supporters, les partenaires et les investisseurs, et la condition pour bâtir un football français compétitif et respecté. Croire au football français, c’est s’abonner à Ligue 1. Ce n’est pas symbolique : c’est investir ensemble dans notre futur compétitif et la stabilité de tout l’écosystème. (…) A l’OM, comme dans de nombreux clubs, nous nous engageons avec conviction pour porter ce projet vers le succès et le partager pleinement avec nos supporters»