Mercato : quand l'OL pensait à Téji Savanier

Ce mardi soir, se dispute un match entre Montpellier et l'Olympique Lyonnais, qui avait été reporté pour cause de demi-finale de Ligue des Champions pour les Lyonnais. Les deux équipes peuvent profiter d'un milieu de terrain de qualité et la bataille dans l'entrejeu risque d'être intense, avec Téji Savanier comme principal atout du côté des Héraultais. Mais il aurait très bien pu se retrouver de l'autre côté.

Comme le révèle L'Équipe, la piste menant au Français, après sa belle saison avec le Nîmes Olympique, avait été étudiée par les dirigeants lyonnais pour remplacer un Tanguy Ndombélé parti à Tottenham à l'été 2019. Finalement, Florian Maurice avait émis des doutes quant à sa capacité à briller en dehors de son sud natal et avait privilégié Thiago Mendes, acheté 26 millions d'euros à Lille. De quoi ouvrir la porte à Montpellier qui a conclu un deal à 10 millions d'euros. Et quand on regarde les performances de l'un et de l'autre, on peut imaginer le front-office lyonnais en train de s'en mordre les doigts...