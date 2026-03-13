La réplique hautaine de Vincent Labrune à Javier Tebas

Ces derniers jours, le patron de LaLiga, Javier Tebas, s’offrait une sortie médiatique sur la LFP dans les colonnes du Figaro. «Ce dont le football français a besoin, surtout, c’est d’une stabilité institutionnelle qu’il n’a pas eue ces derniers temps, afin de surmonter ce qui est une crise globale, pas seulement audiovisuelle. C’est très difficile, sans stabilité institutionnelle, que le football français revienne sur la voie de la grande compétitivité. Il faut commencer par faire le ménage à la LFP.»

Le dirigeant espagnol ne fait pas l’unanimité de l’autre côté des Pyrénées, mais sous son commandement, le championnat espagnol peut se targuer d’avoir récemment signé un contrat de 6,135 milliards d’euros pour la période 2027-2032, soit 1,23 milliard d’euros par saison. En France, sous la présidence de Vincent Labrune, la gestion des droits TV a été digne d’une telenovela dramatique et le milliard annuel obtenu avec Mediapro est bien loin.

Labrune remet Tebas à sa place

Le montant des droits TV était de 500 M€ environ par saison, mais ça, c’était avant la fin de la collaboration entre la LFP et DAZN. Depuis, le montant a encore chuté et des prévisions annonçaient en octobre 2025 que le futur champion de France encaissera 12 M€. Une somme ridicule. Autant dire que Tebas n’est pas le plus mal placé pour donner des conseils en matière de réussite financière. Sauf que le patron de la LFP, Vincent Labrune, n’a pas apprécié et il l’a fait savoir au Figaro.

«Chacun est libre de donner son opinion, mais la gouvernance du football français et son championnat ne regardent pas M.Tebas. La LFP, ses clubs et plus largement l’ensemble des acteurs du foot français travaillent sur leurs propres réformes et n’ont pas vocation à recevoir de leçons de l’extérieur. (…) Nous invitons M. Tebas à se concentrer sur les sujets qui concernent directement son championnat. À ce titre, les incidents racistes récurrents qui se produisent dans les stades espagnols sont graves et inacceptables et méritent toute l’attention des autorités du football espagnol.» Le message est passé.