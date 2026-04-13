Thomas Partey nie toutes les accusations de viol

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Thomas Partey, aujourd’hui sous les couleurs de Villarreal, fait face à une situation judiciaire particulièrement lourde au Royaume-Uni. Ce lundi, le joueur de 32 ans a comparu devant la Cour de la Couronne de Southwark, où il a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de viol et d’un chef d’agression sexuelle concernant quatre femmes différentes comme le rapporte la BBC. Ces allégations, portant sur des faits qui se seraient produits entre 2020 et 2022, ont été regroupées par le juge Tony Baumgartner pour être jugées lors d’un seul et même procès, soulignant l’ampleur de l’affaire.

La suite après cette publicité

Le calendrier judiciaire s’annonce d’ailleurs très long : initialement prévu pour novembre prochain, le procès pourrait être reporté à janvier 2027 afin d’intégrer les nouvelles accusations portées l’été dernier. En attendant sa prochaine audience préliminaire fixée au 14 mai, l’international ghanéen demeure en liberté sous caution, avec l’obligation stricte de ne pas entrer en contact avec les victimes présumées. Bien qu’il ait nié fermement l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, cette procédure continue de peser sur la carrière de l’ancien Gunner.