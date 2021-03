Euro U21 : le Danemark terrasse la Russie, le Portugal termine en beauté, l'Angleterre éliminée

Ce mercredi avait lieu les derniers matches de la phase de poules de l'Euro U21 2021. Alors que la France s'est qualifiée face à l'Islande (2-0), le Danemark a terminé en tête du groupe C. Opposé à la Russie, le Danemark s'est imposé 3-0 grâce à des réalisations précoces de Jacob Bruun Larsen (10e) et d'Anders Dreyer (11e). Un avantage décisif qui permettait aux hommes d'Albert Capellas qui ont marqué un dernier but en fin de match via Carlo Holse (90e).

Dans le groupe D, le Portugal a terminé en tête grâce à une large victoire contre la Suisse. Diogo Queiros a rapidement ouvert le score (3e) avant que Francisco Trincao double la mise en seconde période (60e). Francisco Conceiçao y est allé de son but (65e) pour assurer une victoire 3-0 au Portugal. Enfin, l'Angleterre s'est imposé 2-1 contre la Croatie suite à un penalty d'Eberechi Eze (12e) et à un but de Curtis Jones (74e). Cependant le but en fin de match de Domagoj Bradaric (90e +2) permet aux Croates de souffler la deuxième place aux Anglais.

Les résultats :

Danemark 3-0 Russie : Bruun Larsen (10e), Dreyer (11e) et Holse (90e) pour le Danemark

Croatie 1-2 Angleterre : Bradaric (90e +2) pour la Croatie; Eze (12e sp) et Jones (74e) pour l'Angleterre

Suisse 0-3 Portugal : Queiros (3e), Trincao (60e) et Conceiçao (65e) pour le Portugal

Les classements :

Groupe C :

1) Danemark 9 points +5 2) France 6 points +3 3) Russie 3 points -1 4) Islande 0 point -7

Groupe D :

1) Portugal 9 points +4 2) Croatie 3 points -1 3) Angleterre 3 points -2 4) Suisse 3 points -3