La presse espagnole annonce un accord de principe entre le FC Barcelone et Newcastle pour Anthony Gordon !

Le Barça est en train de prendre tout le monde de court. En quête de renforts pour son attaque, alors que c’est le grand bal des noms dans les médias catalans depuis la fin de saison, le club dirigé par Joan Laporta a jeté son dévolu sur Anthony Gordon (25 ans). Et on peut le dire, les Catalans ont lancé une opération éclair pour pouvoir s’offrir les services du joueur des Three Lions.

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Les informations publiées tout au long de ce mercredi étaient d’ailleurs assez positives pour les Catalans, puisqu’un accord a très vite été trouvé avec le joueur, qui a privilégié les champions d’Espagne malgré l’intérêt de clubs comme le Bayern Munich et Liverpool. Les discussions avec les Magpies ont bien avancé, et la presse catalane vient de dévoiler une petite bombe.

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Newcastle aurait dit oui

Comme l’indique Sport, un accord de principe a été trouvé entre le club espagnol et la direction de l’écurie anglaise. Les Magpies ont ainsi donné leur feu vert pour le transfert du joueur, qui pourrait se conclure autour des 80 millions d’euros selon le journal barcelonais. Tout pourrait se conclure avant le début de la Coupe du Monde, et un contrat de cinq saisons attend déjà l’ancien d’Everton en Espagne.

Le Barça a ainsi écouté Hansi Flick, qui voulait une nouvelle arme sur les flancs, et l’Allemand adorait le profil de l’Anglais. Et ce n’est pas terminé, puisque les Catalans souhaitent aussi recruter un gros numéro 9, eux qui sont dans une situation financière un peu plus commode que ces dernières saisons. Autant dire que l’été va être encore plus chaud que d’habitude à Barcelone…