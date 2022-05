Incidents Real Madrid-Liverpool : le gouvernement britannique s'en mêle

La suite après cette publicité

Ce qui devait être une fête pour tout le monde a finalement tourné au fiasco. Nous parlons bien évidemment et bien malheureusement ici de la finale de la Ligue des champions, remportée samedi par le Real Madrid contre Liverpool (1-0), au Stade de France. Car de tristes scènes de chaos ont émaillé cette rencontre de prestige à Saint-Denis, provoquant notamment le report du coup d'envoi de plus de 30 minutes, alors que des supporters munis de billets pour le match n'ont, par exemple, jamais pu pénétrer dans l'enceinte dionysienne, là où de nombreuses personnes ont forcé les barrages de sécurité pour assister au spectacle.

Si une réunion au sommet doit avoir lieu entre les différentes autorités compétentes dans les prochaines heures, le gouvernement britannique a déjà pris position dans ce dossier, réclamant l'ouverture d'une enquête officielle à l'UEFA. « Les images et les récits de supporters de Liverpool et des médias sur leur entrée au Stade de France, hier (samedi) soir, sont profondément inquiétants. Je demande instamment à l'UEFA de lancer une enquête officielle pour savoir ce qui s'est mal passé et pourquoi, en coopération avec le personnel du stade, la police française, la fédération française de football, la police du Merseyside (la région de Liverpool, NDLR) et le Liverpool FC », a déclaré Nadine Dorries, secrétaire d'État britannique en charge de la Culture et des Sports. Pas moins de 103 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre au cours de cette triste soirée.