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Ligue 1

OM : la durée d’absence de Pierre-Émile Höjbjerg est connue

Par Josué Cassé
Höjbjerg avec l'OM @Maxppp

Alors que l’Olympique de Marseille s’avance vers le mois de tous les dangers, Bruno Genesio va devoir composer avec un effectif décimé par les blessures. Lors de la trêve internationale, Pierre-Émile Höjbjerg s’est notamment blessé avec le Danemark.

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Le milieu de terrain de 31 ans souffre d’une lésion à une cuisse et devrait être absent deux semaines, dans le meilleur des cas, selon les dernières informations de L’Equipe. Un gros coup dur pour les Olympiens, qui devront certainement aligner un onze inédit face à Troyes ce week-end…

Pub. le - MAJ le
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