FIFA : Gianni Infantino bientôt inéligible à sa réélection ?

Gianni Infantino pourrait voir sa candidature à un nouveau mandat à la présidence de la FIFA contestée. L’organisation FairSquare a saisi le Comité de gouvernance, d’audit et de conformité afin de demander que le dirigeant italo-suisse soit déclaré inéligible pour l’élection prévue l’an prochain. L’association estime qu’Infantino effectue déjà son troisième et dernier mandat, contrairement à l’interprétation retenue par la FIFA en 2022. Dans une lettre envoyée le 13 août, elle réclame ainsi « de déclarer M. Infantino inéligible à un nouveau mandat à la présidence de la FIFA, car il effectue déjà son troisième et dernier mandat ». FairSquare considère que la décision ayant permis d’écarter son premier mandat constitue une « violation flagrante de la lettre et de l’esprit de la disposition statutaire de la FIFA relative à la limitation du nombre de mandats ».

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Au cœur de la contestation, la période 2016-2019, lorsque Gianni Infantino avait succédé à Sepp Blatter en cours de mandat. En 2022, le Conseil de la FIFA avait confirmé que cette période ne devait pas être comptabilisée comme un mandat présidentiel. FairSquare conteste désormais cette lecture, soulignant que les statuts prévoient que « nul ne peut exercer la fonction de président pendant plus de trois mandats », sans distinguer la durée du mandat ou les circonstances de l’élection. L’organisation affirme également que « ni les statuts de la FIFA ni le règlement de gouvernance de la FIFA ne prévoient la possibilité de déduire un mandat présidentiel du seul fait qu’il n’a pas duré la durée maximale de quatre ans ». Seul candidat à avoir annoncé pour l’instant son intention de se représenter, Infantino, largement contesté depuis la Coupe du Monde 2026, pourrait ainsi être empêché de briguer un quatrième mandat, qui lui permettrait de rester à la tête de la FIFA jusqu’en 2031.