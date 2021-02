La direction de l'OM charge André Villas-Boas

La suite après cette publicité

La surprise, le choc puis la reprise en main. Hier, la direction de l'Olympique de Marseille a vécu une journée particulièrement agitée, née de la réaction épidermique d'André Villas-Boas. L'entraîneur portugais a considéré que le recrutement d'Olivier Ntcham, joueur dont il ne voulait pas, était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et a donc officialisé son envie de quitter le club. Mais sa sortie médiatique fracassante a aussi été celle de trop pour les dirigeants olympiens, Jacques-Henri Eyraud en tête.

Le président olympien goûte peu la contestation, alors il ne s'est pas privé pour reprendre la main et mettre à pied, à titre conservatoire, le futur ex-entraîneur de l'OM, via un communiqué cinglant, où était évoqué « la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement. » Une précision de taille, confirmée par L'Equipe et La Provence.

L'OM prêt à réclamer de l'argent à AVB !

Déjà, il s'agit de monter un dossier solide contre le Portugais au cas où son choix de ne pas réclamer d'argent à l'OM pour ses derniers mois de contrat devenait d'un coup différent. Plusieurs incidents en interne sont évoqués ces dernières semaines et constitueront des éléments à charge pour justifier le limogeage d'AVB. Pire, l'OM n'exclut pas de lui réclamer de l'argent ! Cité par L'Equipe, une source haut placée au club explique : « on verra mais il n'est pas exclu que l'OM lui demande des dommages et intérêts pour le préjudice subi ».

Selon La Provence, AVB était « dans le collimateur du club » et Longoria s'activait depuis le début du mois de janvier quant à la recherche de son successeur. D'où les premières rumeurs apparues dans la presse ces dernières semaines, de Lucien Favre à Ernesto Valverde. Une chose est certaine, le départ de Villas-Boas se réalise dans le fracas et son image au sein du club s'est totalement dégradée, à l'image de cet autre membre du club cité par L'Equipe : « c'est un personnage d'une insécurité absolue ». Le divorce est bel et bien consommé.