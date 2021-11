BL : Dortmund revient sur le Bayern Munich, Leipzig chute, le Bayer remonte

La 12e journée de Bundesliga avait débuté hier par la victoire surprise d'Augsbourg (2-1) contre le leader bavarois du Bayern Munich. Son dauphin, le Borussia Dortmund avait l'occasion de revenir à une longueur. Pour cela, les Marsupiaux devaient l'emporter contre le 16e et barragiste Stuttgart. Après une première période nulle et vierge, le club de la Ruhr a trouvé la faille via Donyell Malen peu avant l'heure de jeu (56e). La réponse était immédiate de la part de Roberto Massimo (63e) mais le Borussia Dortmund trouvait de la ressource. Marco Reus marquait en bon capitaine (85e) et permet au BVB de l'emporter 2-1. L'occasion parfaite de revenir à un point du Bayern Munich.

Dans les autres rencontres, le Bayer Leverkusen a gagné de justesse contre Bochum (12e). Avec un but précoce d'Amine Adli (4e), la bande de Gerardo Seoane remonte à la quatrième place avec un point d'avance sur le VfL Wolfsbourg. Ces derniers ont arraché le nul 2-2 contre l'Arminia Bielefeld (17e) avec des buts de Wout Weghorst (62e) et Lukas Nmecha (63e). De son côté, le RB Leipzig est sixième et manque le coche contre Hoffenheim (8e) avec une défaite 2-0. Enfin, le Borussia Mönchengladbach a écrasé la lanterne rouge Greuther Furth et remonte à la 7e place.

Les matches de l'après-midi

Arminia Bielefeld 2-2 Wolfsbourg : Okugawa (11e) et Klos (54e, sp) pour l'Arminia; Weghorst (62e) et L. Nmecha (63e) pour Wolfsbourg

Borussia Mönchengladbach 4-0 Greuther Fürth : Hofmann (10e et 57e), Neuhaus (28e) et Pléa (43e) pour Gladbach

Bayer Leverkusen 1-0 Bochum : Adli (4e) pour le Bayer

Borussia Dortmund 2-1 Stuttgart : Malen (56e) et Reus (85e) pour Dortmund; Massimo (63e) pour Stuttgart

Hoffenheim 2-0 RB Leipzig : Samassekou (12e) et Dabbur (68e) pour Hoffenheim

Le classement de la Bundesliga