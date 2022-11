Les Rangers virent Giovanni van Bronckhorst

Un an et puis s'en va. Les Glasgow Rangers ont annoncé ce lundi, par le biais d'un communiqué, avoir pris la décision de se séparer de leur entraîneur, Giovanni van Bronckhorst. «Le conseil d'administration tient à exprimer ses sincères remerciements à Gio pour tous ses efforts depuis sa nomination en tant que manager. » Nommé le 18 novembre 2021 sur le banc du club écossais, le technicien de 47 ans avait parfaitement succédé à Steven Gerrard.

L'ancien joueur du Barça ou d'Arsenal avait mené les Rangers en finale de la Ligue Europa (perdue contre l'Eintracht Francfort en mai dernier), mais aussi remporté la Coupe d'Écosse et ramené le club en Ligue des champions après 12 ans d'absence. Les performances depuis le début de la saison 2022-2023 auront eu raison de lui : l'écurie de la capitale est 2ème de la Scottish Premiership, mais accuse 9 unités de retard sur le rival historique, le Celtic, alors que les Rangers ont terminé la phase de poules de la C1 avec 0 point au compteur derrière Naples, Liverpool et l'Ajax.

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.



