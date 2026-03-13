OM : les mots forts d’Habib Beye et Weah en réponse à la colère noire du Vélodrome

Au bout d’un match soporifique, l’Olympique de Marseille a arraché une victoire précieuse contre l’AJ Auxerre. Car, si le contenu a été très faible, l’OM est parvenu à s’imposer grâce à Amine Gouiri et garde sa place sur le podium, avec trois points d’avance sur l’Olympique Lyonnais, qui ira chez Le Havre ce week-end. Les Phocéens ont pourtant été chahutés avant la rencontre, puisque les supporters du Virage Sud ont brandi une banderole "45 minutes de silence pour une saison d’humiliations". Avant que le virage nord ne suive le mouvement : "un silence pour les dirigeants et les joueurs". En réponse aux récentes prestations et notamment à l’élimination en Coupe de France.

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Car durant toute la première période, les Phocéens ont été contraints d’évoluer sans leur public. Et pour Timothy Weah, cela a forcément impacté le niveau des joueurs sur le terrain. «C’était mou, on n’avait pas les supporters avec nous. Les supporters font l’équipe, c’était dur en première mi-temps. Sans eux, on n’est rien. On joue pour eux. On sait qu’il y a eu de la déception après la Coupe de France, la Ligue des champions. A la fin, il faut rester ensemble. Je sais qu’ils attendent beaucoup. Si tu as l’OM dans le cœur, on doit tous pousser ensemble. C’était dur sans eux», a-t-il d’abord lâché.

L’OM comprend ses supporters

En comprenant la colère du Virage. «En deuxième mi-temps c’était mieux, on a mis l’énergie dans le jeu, c’est ça aussi qu’on attend ici. Ils ont le droit (d’être en colère). Aujourd’hui, on doit continuer ensemble, comme une famille. Les premiers responsables, c’est nous. Je ne dirai jamais que c’est en interne ou les supporters. On se doit de performer. On a une chance de rester sur le podium et on doit pousser ensemble pour cela», a ajouté le latéral phocéen, rejoint par Habib Beye sur ce sujet.

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Le technicien phocéen a avoué que «l’ambiance est liée au fait que nous avons eu une première mi-temps un peu terne, dans les ambitions et les intensions. On le savait, on avait été prévenus (…) Ce n’était pas forcément la plus belle des victoires, mais je veux saluer leur abnégation dans un contexte qui n’est pas simple. Ils sont habitués à un Vélodrome en fusion. Il était assez silencieux en première période. Mais on a combattu jusqu’au bout», a assuré Habib Beye. Car l’OM enchaîne une troisième victoire de rang en Ligue 1 et cette victoire pourrait bien réconcilier l’équipe avec son public…