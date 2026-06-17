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Coupe du Monde

Le plus beau match de cette Coupe du Monde a conquis les réseaux !

Par Jules Kutos-Bertin
Angleterre 4-2 Croatie
winamax
1 1.68 N 3.90 2 5.00 bonus 100€

Quel choc ! Cette première journée entre l’Angleterre et la Croatie (4-2) avait des allures de match de phase finale de Coupe du Monde et on en a eu la preuve. 6 buts, du suspens, des actions de classe, des stars au rendez-vous, bref, on a quasiment tout eu. C’est finalement l’Angleterre qui est logiquement sortie vainqueur de cette rencontre qui a conquis absolument tout le monde, notamment les internautes.

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