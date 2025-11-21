Menu Rechercher
Amical : la France veut affronter du lourd en mars

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Didier Deschamps lors de la demi-finale contre l'Espagne @Maxppp

L’équipe de France est qualifiée pour le Mondial 2026. Les Bleus ont validé leur ticket avec deux succès face à l’Ukraine et l’Azerbaidjan. Désormais, il faut donc préparer la compétition et il reste notamment la fenêtre de mars. Et la FFF a évidemment déjà avancé sur des adversaires. Et ce serait du lourd pour la France. Au micro de L’Equipe, le président Philippe Diallo a donné des indications.

«Nous sommes en effet en discussion avancées pour disputer les deux matches amicaux de mars aux États-Unis. Ce n’est pas encore finalisé, mais notre souhait serait de rencontrer deux adversaires prestigieux : la Colombie, le 26 mars à Tampa Bay, en Floride, puis le Brésil, le 29 près de Boston. Les matches auraient lieu à 16 heures, heure locale, vers 21 heures en France.»

