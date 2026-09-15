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UEFA Europa League

Une finale de Ligue Europa pourrait avoir lieu au Parc des Princes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Parc des Princes @Maxppp

D’après les dernières informations de L’Equipe, la Fédération française de football a déposé sa candidature auprès de l’UEFA pour accueillir la finale de la Ligue Europa au Parc des Princes en 2028 ou 2029. Trente ans après le succès de l’Inter Milan face à la Lazio en 1998, le stade du PSG pourrait donc accueillir à nouveau une finale de C3.

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Ce projet serait notamment soutenu par la région Île-de-France et par Valérie Pécresse qui a adressé un message à Aleksander Ceferin. Selon nos confrères, la démarche reçoit également la bénédiction des acteurs de l’hôtellerie-restauration, qui sont enjoués à l’idée de bénéficier d’un événement qui pourrait rapporter de nombreux touristes.

Pub. le - MAJ le
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