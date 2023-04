Le groupe de l’OL pour défier Nantes

Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes croisent le fer en demi-finale de la Coupe de France. Un match décisif en vue de la fin de saison des deux équipes et qui offrira au vainqueur une occasion de remporter un trophée ainsi que d’entrevoir une qualification européenne. Pour ce faire, l’Olympique Lyonnais a dévoilé un groupe de 21 éléments dans lequel on compte deux absences majeures.

Blessés, Malo Gusto et Amin Sarr - qui avait été sorti de la victoire contre le PSG (1-0) ce dimanche - ne seront pas de la partie. Par contre, on retrouvera le jeune Mohamed El Arouch qui est bien dans les plans de Laurent Blanc.

