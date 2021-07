Le LOSC s'intéresse à Matz Sels

Lille cherche toujours le remplaçant de Mike Maignan (25 ans), parti du côté de l'AC Milan. Les pistes se multiplient. Et après Sergio Rico (Paris SG), Alessio Cragno (Cagliari) et Robin Olsen (AS Roma), un nouveau nom entre en scène.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Het Laastse Nieuws, le LOSC se penche sur Matz Sels (29 ans), l'international belge (1 cape) du RC Strasbourg, sous contrat jusqu'en juin 2024. Le média belge précise toutefois que l'affaire sera compliquée à conclure en raison du prix que risque de demander l'écurie alsacienne.