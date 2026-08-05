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Atlético : la nouvelle priorité du mercato est connue

Par Max Franco Sanchez
Diego Simeone @Maxppp

Après avoir enrôlé Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand et Kang-In Lee, l’Atlético de Madrid veut continuer ses emplettes estivales. Si le dossier Julian Alvarez occupe l’actualité médiatique des Colchoneros, la priorité du club est actuellement l’arrivée d’un nouveau défenseur central, selon la Cadena SER.

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Le média précise que l’objectif numéro 1 de Diego Simeone et de la direction n’est autre que Christian Romero, le défenseur central argentin de Tottenham. Le joueur de l’Albiceleste souhaite quitter les Spurs pour rejoindre l’Espagne, et son prix aurait été fixé à 50 millions d’euros par les Londoniens.

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