Absent du groupe de Manchester City pour le choc face à Arsenal (2-2) ce dimanche, Rayan Cherki a été sanctionné par Enzo Maresca. Avant la rencontre, le technicien italien avait expliqué ne pas avoir apprécié l’implication de l’international français lors des dernières séances d’entraînement, tout en précisant qu’aucun incident grave ne s’était produit. Et visiblement, le comportement de l’ancien Lyonnais aurait changé après avoir appris qu’il ne débuterait pas la rencontre face aux Gunners.

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En effet, selon les informations dévoilées par Stéphane Guy sur le plateau de Canal+ ce dimanche, c’est précisément lors de la séance qui a suivi l’annonce des choix d’Enzo Maresca que Rayan Cherki aurait déçu son entraîneur. « Quand il a appris qu’il n’était pas titulaire face à Arsenal, la séance d’entraînement qui a suivi, il ne l’a pas bradée, mais il n’a pas été très concentré et concerné », a expliqué le journaliste. Une attitude qui aurait donc poussé le technicien italien à aller plus loin que son choix initial, en écartant tout simplement le milieu offensif de la feuille de match.