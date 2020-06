Bayern : Philippe Coutinho et Ivan Perisic pas conservés

Depuis plusieurs semaines, la messe est dite pour Philippe Coutinho (28 ans) : le milieu offensif ne restera pas au Bayern Munich, qui n'a pas l'intention de lever son option d'achat, et retournera donc du côté du FC Barcelone. Contrairement au Brésilien, la tendance pour Ivan Perisic (31 ans), prêté par l'Inter au club bavarois jusqu'à la fin de la saison 2019-2020, était plutôt à un transfert définitif avec le Rekordmeister.

Mais selon les informations de Sport Bild, l'international croate s'oriente vers un départ des rangs du Bayern, qui étudie attentivement la situation de son vice-champion du monde 2018. La crise du coronavirus est passée par là et les Bavarois ne semblent plus très chauds à l'idée de payer le gros salaire de Perisic, auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 28 apparitions cette saison. Le quotidien allemand précise toutefois que le Bayern espère conserver le Croate et Coutinho pour disputer le Final 8 de la Ligue des Champions, au mois d'août prochain.