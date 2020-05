Tottenham : le regard de Hugo Lloris sur les matches à huis clos

Si la Premier League n'a pas décidé de la date de reprise du championnat, une chose est sûre, les rencontres se disputeront à huis clos pour continuer à faire ralentir la pandémie de coronavirus. La plupart des joueurs et entraîneurs découvriront alors l'ambiance spéciale qui règne lors de ces matches sans public. Le gardien de l'équipe de France Hugo Lloris sait que cette mesure est indispensable à la reprise du football outre-Manche, même s'il n'en est pas fan.

« Ce sera bizarre partout où ça arrivera ! Le football n'est pas un sport de huis clos... Sans spectateurs, ce n'est pas la même discipline. Ce n'est pas comme ça que je vois le foot. On est là pour rassembler, partager nos émotions. On veut tous des stades pleins, avec de l'ambiance, des fans, de la couleur et des chants », a-t-il fait savoir au quotidien L'Équipe. Le portier de Tottenham veut terminer la saison et espère que son équipe, huitième au classement, se qualifiera pour la prochaine Ligue des Champions.