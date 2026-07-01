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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : un nouveau joueur expulsé avec la « règle Prestianni »

Par Valentin Feuillette
1 min.
Alvarado (Mexique) et Plata (Équateur) @Maxppp
Mexique 2-0 Équateur
winamax
1 2.25 N 2.75 2 4.00 bonus 100€

La « règle Prestianni » a encore frappé lors de la Coupe du Monde 2026. Lors de la victoire du Mexique face à l’Équateur (2-0) en 16e de finale, le défenseur équatorien Piero Hincapié a été expulsé dans le temps additionnel après un échange tendu avec Santiago Gimenez. Le joueur d’Arsenal s’est approché de l’attaquant mexicain en dissimulant ses propos derrière son maillot, un geste désormais sanctionné par le règlement.

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Alerté par l’assistance vidéo, l’arbitre Slavko Vinčić a revu l’action avant d’adresser un carton rouge direct à Hincapié. Il s’agit de la deuxième expulsion dans ce Mondial liée à cette disposition surnommée « règle Prestianni », après celle du Paraguayen Miguel Almirón lors de la phase de groupes contre la Turquie.

Pub. le - MAJ le
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