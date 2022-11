La Croatie avec Modric, Kovacic et Majer mais sans Caleta-Car

Alors qu'elle avait déjà dévoilé une liste de 34 éléments pouvant participer à la Coupe du monde 2022, la Croatie a tranché dans le vif pour éliminer huit éléments. Ainsi, les gardiens Dominik Kotarski (PAOK) et Nediljko Labrovic (Rijeka), les défenseurs Duje Ćaleta-Car (Southampton) et Marin Pongračić (Lecce), les milieux Luka Ivanušec (Dinamo Zagreb) et Josip Mišić (Dinamo Zagreb) ainsi que les attaquants Josip Brekalo (VfL Wolfsbourg) et Antonio Čolak (Glasgow Rangers) passent à la trappe. En revanche, le Rennais Lovro Majer va bien pouvoir disputer la prochaine Coupe du monde.

On note peu de surprises avec les présences des vétérans Domagoj Vida (AEK Athènes), Dejan Lovren (Zenit), Ivan Perišić (Tottenham) et Luka Modric (Real Madrid) ainsi que des cadres comme Mateo Kovacic (Chelsea) et Marcelo Brozovic (Inter Milan). Disposant de beaucoup de talents, la Croatie se présente avec seulement huit finalistes de la Coupe du monde 2018 (Andrej Kramaric et Dominik Livaković plus les six joueurs évoqués juste avant). Avec un effectif revitalisé, les Vatreni tenteront de briller face à la Belgique, au Maroc et au Canada dans le groupe F.

La liste de la Croatie

Gardiens : Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivušić (Osijek) et Ivo Grbic (Atlético de Madrid)

Défenseurs : Domagoj Vida (AEK Athènes), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barišić (Glasgow Rangers), Josip Juranović (Celtic Glasgow), Joško Gvardiol (RB Leipzig), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Josip Stanišić (Bayern Munich), Martin Erlić (Sassuolo) et Josip Šutalo (Dinamo Zagreb)

Milieux : Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter Milan), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Lovro Majer (Stade Rennais), Kristijan Jakić (Eintracht) et Luka Sučić (RB Salzbourg)

Attaquants : Ivan Perišić (Tottenham), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna) et Marko Livaja (Hajduk Split)