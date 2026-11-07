JJ Gabriel dévoile son plus grand rêve

À seulement 16 ans, JJ Gabriel affiche déjà des ambitions XXL. Dans un entretien accordé à Marca, le jeune prodige anglais, actuellement à Madrid, n’a pas caché son objectif ultime : « Mon rêve est de remporter le Ballon d’Or ». Une déclaration forte pour celui qui est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Après avoir quitté le quotidien de Manchester United, où il est encore officiellement sous contrat, l’attaquant prépare son installation dans la capitale espagnole, avec l’espoir de poursuivre sa progression sous les couleurs du Real Madrid.

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Le club madrilène travaille actuellement à finaliser son arrivée au Castilla, son équipe réserve, même si plusieurs obstacles administratifs retardent encore l’opération. Son passeport irlandais pourrait faciliter son transfert, tandis que janvier représenterait la première fenêtre possible pour l’enregistrer. En attendant, Gabriel a déjà commencé à s’entraîner à Madrid, avec un programme individuel particulièrement exigeant. À peine âgé de 16 ans, le jeune Anglais ne cache donc pas ses rêves de grandeur : il veut rejoindre le Real, mais surtout atteindre un jour le sommet du football mondial.