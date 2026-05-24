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Man City : la bête noire de Pep Guardiola, c’est l’OL !

Par Samuel Zemour
1 min.
Pep Guardiola en exercice avec Manchester City @Maxppp

Pep Guardiola dispute ce dimanche son dernier match à l’Etihad Stadium à la tête de Manchester City, face à Aston Villa, ce dimanche (17 heures), tournant ainsi la page d’une décennie historique en Angleterre. Durant son passage chez les Citizens, où il aura gagné 20 titres, seulement six équipes sont parvenues à rester invaincues contre le Manchester City version Guardiola.

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Et parmi ces rares formations figure une équipe française : Olympique Lyonnais. L’OL reste même la véritable bête noire européenne du technicien espagnol, puisqu’il s’agit de la seule équipe à avoir tenu tête à l’entraîneur catalan pendant trois matches : une victoire 2-1 à Manchester, puis un nul 2-2 en phase de groupes de la Ligue des Champions 2018-2019, avant un nouvel exploit en quart de finale de l’édition 2019-2020 avec une victoire 3-1 des Lyonnais pour éliminer les Citizens et emmener les Gones en demi-finale du Final 8. Une équipe dont se souviendra Pep Guardiola.

Pub. le - MAJ le
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