PSG : Lucas Hernandez veut remporter la CDM des clubs

Depuis quelques semaines, le groupe du Paris Saint-Germain est aux États-Unis. Et après une saison éprouvante, les Parisiens ne sont pas de l’autre côté de l’Atlantique pour les vacances. En effet, les champions d’Europe en titre disputent actuellement la Coupe du monde des clubs. Et après une phase de poules gérée avec brio hormis un couac face à Botafogo, Paris sera de la partie pour les 8es de finale de la compétition.

Opposés à l’Inter Miami de Lionel Messi, les Parisiens devraient se hisser en quarts de finale sans trop de problèmes. Dès lors, arrivés en quarts, tous les espoirs seront permis pour les hommes de Luis Enrique. Interrogé au micro de PSGTV, Lucas Hernandez a expliqué que l’objectif des Parisiens étaient de remporter la compétition : «le groupe vit bien, on est content d’être tous ensemble. Maintenant qu’on est là, on veut aller jusqu’au bout et gagner cette compétition.» Voilà qui est dit.