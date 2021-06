La Juventus bel et bien admise en Ligue des Champions

Personne n'en doutait réellement, mais la Juventus va vraisemblablement disputer l'édition 2021-2022 de la Ligue des Champions. D'après les informations de l'agence de presse italienne ANSA, citée par La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame a reçu une lettre datée du 14 juin lui indiquant son admission à la prochaine campagne de C1.

Cette information intervient dans un contexte toujours marqué par la Super League. L'UEFA avait menacé la Juve, mais aussi le Real Madrid et le FC Barcelone, les trois derniers rebelles de ce projet mort-né de ligue fermée, d'exclusion de la Ligue des Champions. Une chose qui semble compliquée et peu réalisable, d'autant plus que l'instance dirigeante du football européen a récemment suspendu la procédure disciplinaire ouverte contre les trois cadors du Vieux Continent.