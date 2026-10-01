Menu Rechercher
Commenter 3
UEFA Nations League

Ousmane Dembélé juge la progression de Désiré Doué

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Ousmane Dembélé et Désiré Doué @Maxppp

Etincelant contre la Belgique, Désiré Doué a récolté des louanges justifiées, mais aussi des remarques sur son manque de constance d’un match à l’autre. Et c’est ce point sur lequel son coéquipier au PSG Ousmane Dembélé a été interrogé en conférence de presse.

La suite après cette publicité

« Il est arrivé au PSG à 20 ans, il a marqué en finale de Ligue des Champions. C’est un joueur important au PSG. C’est normal que dans une saison à 80 matches il y ait des hauts et des bas. Son évolution est exceptionnelle. Pour son âge, il est très mature. Il veut aider son équipe, c’est bien qu’il veuille garder cet état d’esprit. Son futur va être radieux », a jugé l’attaquant français.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Ousmane Dembélé
Désiré Doué

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
Désiré Doué Désiré Doué
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier