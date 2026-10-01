Ousmane Dembélé juge la progression de Désiré Doué

Etincelant contre la Belgique, Désiré Doué a récolté des louanges justifiées, mais aussi des remarques sur son manque de constance d’un match à l’autre. Et c’est ce point sur lequel son coéquipier au PSG Ousmane Dembélé a été interrogé en conférence de presse.

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« Il est arrivé au PSG à 20 ans, il a marqué en finale de Ligue des Champions. C’est un joueur important au PSG. C’est normal que dans une saison à 80 matches il y ait des hauts et des bas. Son évolution est exceptionnelle. Pour son âge, il est très mature. Il veut aider son équipe, c’est bien qu’il veuille garder cet état d’esprit. Son futur va être radieux », a jugé l’attaquant français.