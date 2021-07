JO : l’Allemagne éliminée, la Côte d’Ivoire et le Brésil qualifiés pour les quarts de finale

Tout était possible dans le groupe D des Jeux Olympiques de Tokyo. Seule l’Arabie Saoudite, avec 0 point, n’avait plus aucun espoir de qualification pour les quarts de finale. La sélection saoudienne pouvait seulement jouer les trouble-fête, mais un nul suffisait aux Brésiliens afin de s’assurer une place pour le prochain tour. Dès la 14e minute, la Seleção prenait l’avantage grâce à Matheus Cunha de la tête, à la suite d’un corner de Claudinho. Leurs opposants n’ont pas tardé à réagir, eux aussi sur coup de pied arrêté. Sur un coup franc de Salman Al Faraj, Abdulelah Al Amri reprenait le ballon de la tête et permettait à son équipe d’égaliser (27e). Les Brésiliens ont finalement repris l’avantage à un quart d’heure de la fin grâce à Richarlison, bien servi par Bruno Guimarães. L’attaquant d’Everton doublait la mise en fin de match (94e). Score final (3-1).

La suite après cette publicité

L’Allemagne, quant à elle, était dos au mur. Troisième de la poule avant ce match avec trois points, elle affrontait la Côte d’Ivoire, à une longueur devant elle au classement. Il a fallu attendre la 67e minute pour qu’une des deux équipes se détache. En essayant d’intercepter un centre, Benjamin Henrichs poussait le ballon dans son propre but. Les Allemands ont vite recollé au score, six minutes plus tard. À la suite d’un coup franc aux abords de la surface, Eduard Löwen envoyait le ballon dans la lucarne gauche adverse (73e) et permettait à son équipe de reprendre espoir. Mais le score ne bougera plus et les deux équipes se quittent finalement sur un match nul (1-1). Un résultat insuffisant pour permettre à la Mannschaft de se qualifier. Grâce à ses cinq points, la Côte d’Ivoire verra elle les quarts de finale, tout comme le Brésil qui finit premier du groupe avec sept unités. Dans le groupe B, la Corée du Sud, grâce à un succès (6-0) sur le Honduras et un triplé du Bordelais Hwang Ui-jo, se qualifie en compagnie de la Nouvelle-Zélande.