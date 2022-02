OM : les progrès de Jorge Sampaoli en français

La suite après cette publicité

Pour la deuxième fois en une semaine, Jorge Sampaoli a répondu aux questions d'Amazon Prime Vidéo en français au sortir d'Olympique de Marseille-SCO Angers (5-2, 23e journée de Ligue 1. «C'était un match difficile au début, on a été mené très rapidement. J’ai changé le système pour jouer avec Milik et Bakambu, on a travaillé comme ça la semaine passée. Comme l’équipe était très fatiguée, j'étais obligé de changer le schéma et les joueurs», a-t-il lancé avant de saluer Arkadiusz Milik, auteur d'un triplé retentissant.

«Les buts d’Arek très importants, je suis très content pour ça, l’équipe s’est améliorée», a-t-il lancé, s'excusant ensuite de son niveau encore approximatifs. Mais el Pelado commence à y prendre goût !