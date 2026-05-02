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Ligue 1

OM : le groupe pour le déplacement à Nantes avec huit absents !

Par Josué Cassé
1 min.
Balerdi sur la pelouse du Parc @Maxppp
Nantes Marseille
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Sixième de Ligue 1 et en crise de résultats, l’Olympique de Marseille se déplace au FC Nantes ce samedi avec l’obligation de l’emporter pour conserver un petit espoir dans la course à la Ligue des Champions. Pour cette rencontre ô combien importante, Habib Beye devra toutefois se passer de nombreux cadres.

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Olympique de Marseille
📋 #FCNOM

Le groupe des 2️⃣2️⃣ Olympiens d'𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour défier Nantes à la Beaujoire à 15h. 🔜
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En effet, Rulli, Aguerd, Egan Riley, Pavard, Weah, Abdelli, qui a eu une altercation avec son coach, Nadir mais également Kondogbia sont absents du groupe de 22 joueurs convoqués pour ce match. A noter que l’OM ne dispose que de trois défenseurs professionnels pour ce match face aux Canaris. Il faudra pourtant s’imposer au risque de voir le contexte marseillais s’embraser définitivement.

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