Ligue 1
OM : le groupe pour le déplacement à Nantes avec huit absents !
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@Maxppp
Sixième de Ligue 1 et en crise de résultats, l’Olympique de Marseille se déplace au FC Nantes ce samedi avec l’obligation de l’emporter pour conserver un petit espoir dans la course à la Ligue des Champions. Pour cette rencontre ô combien importante, Habib Beye devra toutefois se passer de nombreux cadres.
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Olympique de Marseille @OM_Officiel – 10:00 Voir sur X
En effet, Rulli, Aguerd, Egan Riley, Pavard, Weah, Abdelli, qui a eu une altercation avec son coach, Nadir mais également Kondogbia sont absents du groupe de 22 joueurs convoqués pour ce match. A noter que l’OM ne dispose que de trois défenseurs professionnels pour ce match face aux Canaris. Il faudra pourtant s’imposer au risque de voir le contexte marseillais s’embraser définitivement.
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