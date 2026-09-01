L’OL et la Juventus tombent d’accord pour Nicolás Tagliafico

L’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre des dernières heures de mercato particulièrement agitées. Après avoir manqué sa qualification pour la Ligue des Champions, le club rhodanien se retrouve dans l’obligation de réaliser plusieurs ventes afin de rééquilibrer ses finances. Paulo Fonseca l’a lui-même reconnu récemment, expliquant que les contraintes économiques pourraient pousser certains éléments importants vers la sortie. Malick Fofana est notamment très courtisé, tandis que Duje Caleta-Car, Ruben Kluivert, Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Pavel Šulc font partie des joueurs susceptibles de partir.

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Nicolás Tagliafico est, lui aussi, concerné. À 33 ans et sous contrat jusqu’en 2027, le champion du monde argentin suscite l’intérêt de la Juventus, qui souhaite encore renforcer son couloir gauche avant la fermeture du marché. Titulaire face au Havre mais non utilisé lors des barrages de Ligue des Champions contre Fenerbahçe, l’ancien joueur de l’Ajax représente également une possibilité de récupérer une indemnité et d’alléger la masse salariale lyonnaise. Et le dossier a sérieusement avancé ces dernières heures.

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Tout dépendra de Juan Cabal

Dans son édition du jour, La Stampa annonce que la Juventus aurait déjà trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais pour le transfert de l’Argentin, qui serait prêt à rejoindre Turin dans les dernières heures du mercato. Mais rien n’est bouclé à l’heure actuelle, car son arrivée dépend toutefois directement de l’avenir de Juan Cabal. L’Atalanta souhaite récupérer le latéral colombien et, si cette opération se concrétise, la Vieille Dame devrait alors passer à l’action pour faire venir Tagliafico à la Continassa.

Tout repose donc désormais sur ce jeu de dominos. Si l’Atalanta parvient à arracher Juan Cabal à la Juventus, Nicolás Tagliafico devrait immédiatement prendre la direction de Turin. L’Argentin est déjà d’accord pour rejoindre la Vieille Dame et n’attend plus que le feu vert pour faire ses valises. Dans le cas contraire, l’opération sera repoussée à cet hiver. L’avenir de Tagliafico va se jouer aujourd’hui pour l’OL, qui pourrait également voir Malick Fofana filer du côté d’Arsenal.