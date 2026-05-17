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Officiel Ligue 1

Ligue 1/Ligue 2 : les dates du barrage ASSE-Nice sont connues

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Wahi @Maxppp

Un terrible scénario pour l’OGC Nice. Malgré la réception du FC Metz, la lanterne rouge déjà condamnée, les Aiglons n’ont pas su s’imposer dans cette ultime journée de championnat. Résultat, avec les victoires d’Auxerre et Le Havre, Nice jouera sa survie en Ligue 1 lors d’une double confrontation face à l’ASSE, bourreau de Rodez ce vendredi. Par ailleurs, les dates et diffuseurs des barrages opposant l’AS Saint-Étienne à l’OGC Nice sont désormais officiels.

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Le match aller se disputera le mardi 26 mai à 20h45 sur la pelouse des Verts. Cette confrontation décisive sera co-diffusée en direct par les chaînes Ligue 1+ et beIN SPORTS 1. Le match retour se jouera quelques jours plus tard, le vendredi 29 mai, également à 20h45. L’OGC Nice accueillera l’AS Saint-Étienne pour l’explication finale, une rencontre cruciale qui sera à suivre sur les mêmes antennes, à savoir Ligue 1+ et beIN SPORTS 1.

Pub. le - MAJ le
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