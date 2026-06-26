France - Norvège : les compositions probables

Ce soir, le Gillette Stadium de Boston va être le théâtre du choc entre la France et la Norvège. Pour ce troisième acte de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, les Bleus et les Vikings, tous deux invaincus jusqu’à présent (6 points), vont se disputer la première place du groupe I. Ce qui était l’objectif de Didier Deschamps, qui veut terminer en tête afin d’avoir un tableau qui lui permettra d’éviter les longs déplacements et de rester dans la zone où sont établis les Tricolores. Ce soir, le sélectionneur français vivra cette rencontre loin de son banc, lui qui a dû rentrer en urgence au pays après le décès de sa mère. Il sera remplacé par son fidèle adjoint, Guy Stéphan, auquel il a certainement transmis ses consignes.

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Ainsi, le staff, qui pourra compter sur tout le monde, va procéder à quelques changements durant ce match. Ce ne sera pas le cas dans les cages, où Mike Maignan prendra place. Devant lui, l’équipe sera articulée en 4-2-3-1. Après avoir cédé sa place à Lucas Digne face à l’Irak, Theo Hernandez retrouvera le couloir gauche. Maxence Lacroix, lui, va être titularisé en lieu et place de William Saliba, qui pourra souffler alors qu’il souffre du dos. Le joueur de Crystal Palace sera épaulé par le colosse Dayot Upamecano. Enfin, Jules Koundé occupera le poste de latéral droit. Si Malo Gusto a été un temps cité, c’est bien le défenseur du Barça qui sera là au coup d’envoi. Dans l’entrejeu, le staff a aussi décidé de laisser Adrien Rabiot se reposer.

4 changements dans le onze tricolore

Il débutera sur le banc. C’est Aurélien Tchouameni, qui n’avait pas été titularisé face aux Irakiens, qui prendra place aux côtés de Manu Koné. En attaque, Désiré Doué retrouvera l’aile gauche après avoir cédé sa place à Bradley Barcola lors du dernier match. Pour le reste, ce sera du classique. Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé seront de la partie. Si on pensait que DD et ses équipes auraient pu les faire se reposer en prévision de la suite de la compétition, ils ont finalement décidé de les faire jouer. Avec une première place du groupe en jeu, cette décision semble plutôt logique. Dans le camp d’en face, la Norvège sera aussi au complet. Même si Erling Haaland a assuré que la France est favorite du groupe et qu’elle gagnera le tournoi, les Vikings comptent bien l’emporter.

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Pour cela, Stale Solbakken devrait opter pour un 4-3-3. Contrairement à ce qu’il a laissé entendre face à la presse, il ne changera pas tout ce soir. Ainsi, Ørjan Yland débutera dans les cages. Il sera a priori épaulé par le quatuor Björkan-Östigard-Ajer-Pedersen. Ils auront fort à faire pour contenir les assauts tricolores. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, la Norvège comptera sur le trio Thorstvedt-Berg-Ödegaard. Enfin, pour mener l’attaque, Schjelderup et Bobb soutiendront la star de l’équipe Erling Haaland. Le Cyborg pourra poursuivre son match à distance avec Kylian Mbappé et Lionel Messi pour le titre de meilleur buteur du tournoi. Une belle affiche en perspective à suivre en direct sur notre site à 21 heures en live commenté.