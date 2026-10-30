Pape Gueye affiche ses ambitions pour le Ballon d’Or africain

Pape Gueye ne cache pas ses ambitions. Auteur de belles performances ces derniers mois, notamment sous les couleurs du Sénégal, le milieu de terrain de Villarreal rêve désormais de décrocher le Ballon d’Or africain. Interrogé au micro de Canal+ Afrique, l’ancien Marseillais a assumé cet objectif tout en refusant de faire campagne pour sa candidature. « Je ne suis pas quelqu’un qui va se vendre. Je pense que j’ai fait pas mal de bonnes choses. J’ai su marquer à des moments importants, pour l’histoire de mon pays. Maintenant, ce n’est pas à moi de voter, on verra bien », a-t-il expliqué.

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Le Sénégalais a ensuite révélé que cette distinction figurait parmi ses ambitions personnelles. «Au début de saison, je note toujours mes objectifs de buts, de passes décisives, de matches joués, de trophées collectifs et individuels, et c’est vrai que le Ballon d’Or africain fait partie de mes objectifs. Maintenant, on va attendre les votes. » La concurrence s’annonce relevée cette année puisqu’on peut aussi citer Achraf Hakimi, Ismaïla Sarr ou encore Ismael Saibari, auteur d’une belle Coupe du monde avec le Maroc.