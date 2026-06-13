«Je ne sais pas pourquoi certains ne m’aiment pas» : le discours bouleversant de Rayan Cherki

«Un profil qui fait débat et qui fera toujours débat.» C’est en ces termes que Kylian Mbappé décrivait Rayan Cherki au micro de L’Équipe ce matin. Scruté et critiqué depuis son plus jeune âge, l’international tricolore se retrouve parfois mêlé à des "polémiques" infondées, à l’image de la semaine dernière après la rencontre face à la Côte d’Ivoire. «On n’ira pas à la Coupe du Monde en favori, on ira pour écraser tout le monde», avait-il affirmé sans prendre de gants.

La suite après cette publicité

Une déclaration en apparence anodine, destinée avant tout à afficher les ambitions des Bleus, mais qui avait provoqué quelques remous. Franc, chambreur et meneur d’ambiance, le joueur de Manchester City s’est livré à cœur ouvert dans une vidéo postée par la Fédération française de football sur ses réseaux sociaux ce samedi. «Pour être franc avec toi, aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi certaines personnes ne m’aiment pas. Peut-être parce que j’ai une grosse barbe, peut-être que je suis trop mate, explique-t-il. Je peux comprendre que j’ai un profil qui dérange mais aujourd’hui ça ne me touche plus parce que depuis que j’ai 15 ans, je suis sous le feu des projecteurs, et depuis que j’ai 15 ans, on invente beaucoup de choses, beaucoup d’histoires.»

La suite après cette publicité

Son souhait : être un exemple pour la nouvelle génération

Garçon bien câblé et bien entouré, Cherki estime avoir su se relever après certaines erreurs de parcours. Aujourd’hui, il souhaite s’affirmer comme un exemple pour la nouvelle génération. «En fait, je veux faire ça pour les plus jeunes qui passeront derrière. Chaque être humain est différent. Chaque être humain a son parcours. C’est ce qui devrait tous nous unir. Quand je vois l’équipe de France, elle est magnifique, avec une mixité et beaucoup d’histoires différentes. C’est ce qui fait la force de la France aujourd’hui.»

Son souhait ? Rassembler et fédérer lors de cette Coupe du Monde, qu’il espère porteuse d’unité dans tout le pays. Dans cette vidéo, le milieu offensif évoque les questions sociétales : «j’espère à travers cette expérience pouvoir rassembler les gens parce que moi-même, je n’ai pas eu une vie extrêmement facile. Être champion du monde, c’est le Graal. Mais il y a le fait de venir en bas et de finir tout en haut. Moi, je me battrai pour mon prochain, j’espère que mon prochain se battra pour moi. La France, c’est ceux qui viennent d’en bas, d’en haut, de gauche, de droite, peu importe leur couleur de peau ou leur ethnie.» Un personnage authentique et profondément touchant.